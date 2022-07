VW-Aktie: Volkswagen-Chef Diess scheidet "einvernehmlich" aus dem Vorstand aus

Wie Volkswagen mitteilte, haben sich Herbert Diess und der Aufsichtsrat darauf verständigt, dass der CEO mit Wirkung zum 1. September 2022 "einvernehmlich" ausscheidet. Sein Nachfolger wird Porsche -Chef Oliver Blume, der gleichzeitig Vorstandschef der Sportwagentochter bleibt.

Wie VW weiter mitteilte, wird Finanzvorstand Arno Antlitz künftig zusätzlich als Chief Operating Officer agieren.

Künftiger VW-Chef Blume will auch Porsche langfristig führen

Der künftige Volkswagen-Chef und bisherige Porsche-Chef Oliver Blume will auch Porsche langfristig führen. Darauf könne sich das Porsche-Team verlassen, sagte Blume laut einer Mitteilung am Freitagabend. Das gelte auch nach einem möglichen Börsengang. "Wir haben Porsche technologisch, wirtschaftlich und kulturell erfolgreich aufgestellt", sagte Blume. Er freue sich sehr, die Porsche AG und den Volkswagen-Konzern gemeinsam zu führen. Der Sportwagenhersteller ist Teil des VW-Konzerns.

Der amtierende VW-Chef Herbert Diess hatte sich mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, zum 1. September auszuscheiden, wie VW zuvor überraschend mitgeteilt hatte. Nachfolger Blume werde den Vorstandvorsitz übernehmen und seine Funktion als Porsche-Chef fortführen.

Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Volkswagen-Vorzugsaktien (Volkswagen (VW) vz) angesichts der beschlossenen Ablösung von Konzernchef Herbert Diess auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Autobauer mache eine schlechte Situation in der Unternehmensführung noch schlechter, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Porsche-Chef Oliver Blume hoffe man offenbar auf eine erfolgreichere Software-Strategie. Es werde aber Monate dauern, bis neue Pläne bekannt werden. Seiner Ansicht nach ist es der falsche Zeitpunkt für eine Neubesetzung, während der Konzern auf ein herausforderndes Jahr 2023 zusteuere.

