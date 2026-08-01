Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Motorenentwicklung
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01.08.2026 14:09:38
VW-Aktie: Volkswagen-Tochter Audi plant nächste Motoren-Schritte erst in kommender Formel-1-Saison
"Jedes Team muss abwägen, wann es Updates für das Chassis und die Power Unit bringt und wofür es sein Budget einsetzt", sagte McNish dem Fachportal autosport.com. "Man kann nicht alles auf einmal ausgeben, denn dann hat man später keine Mittel mehr, um weiterzuentwickeln. Deshalb muss man die Erwartungen und Investitionen sorgfältig steuern - und zwar nicht nur über eine Saison hinweg, sondern über mehrere Jahre."
Erste Audi-Punkte für Hülkenberg
Audi war zuletzt in Barcelona mit einer kleineren Nachbesserung am in Neuburg an der Donau entwickelten Motor angetreten. "Diese hat gut funktioniert und uns weitergebracht. Die größeren Weiterentwicklungen sind jedoch erst für 2027 vorgesehen", sagte McNish.
In den drei Rennen vor der Sommerpause fuhr stets ein Audi-Fahrer in die Punkte. Nico Hülkenberg holte in Ungarn sogar seine ersten beiden Zähler für das deutsche Werksteam überhaupt. In der Konstrukteurswertung ist Audi Achter von elf Rennställen.
/mom/DP/zb
NEUBURG AN DER DONAU (dpa-AFX)
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