VW-Aktie vorbörslich schwach: Volkswagen von Chip-Engpässen belastet - Margen-Prognose bestätigt

Bei leicht sinkenden Umsätzen brach das operative Ergebnis um knapp ein Fünftel ein, wie der Wolfsburger DAX -Konzern mitteilte. An der Margenprognose für das Gesamtjahr hält die Volkswagen AG aber fest. CEO Herbert Diess pocht aber auf weitere Fortschritte bei der Produktivität.

"Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen einmal mehr, dass wir die Verbesserung der Produktivität im Volumenbereich jetzt konsequent vorantreiben müssen", wird Diess in der Mitteilung zitiert.

Die operative Rendite im Konzern soll 2021 wie geplant zwischen 6,0 und 7,5 Prozent liegen, so VW. Die Auslieferungen sollen wegen Versorgungsengpässen und Lieferausfällen dieses Jahr dagegen nur noch das Vorjahresniveau erreichen. Bisher hatte VW einen spürbaren Anstieg in Aussicht gestellt. Die Umsätze sollen nun "deutlich" statt "signifikant" steigen.

Für die drei Monate berichtete VW einen Umsatzrückgang von 4,1 Prozent auf 56,931 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis sank um 18,5 Prozent auf 2,595 Milliarden Euro, vor Sondereinflüssen knickte es um 12,1 Prozent ein. Vor Steuern verdiente der Zwölfmarkenkonzern den Angaben zufolge mit 3,079 Milliarden Euro knapp 15 Prozent weniger. Nach Steuern berichtete VW einen Gewinn von 2,903 (Vorjahr: 2,751) Milliarden Euro.

So reagiert die VW-Aktie

Nach den zurückhaltenden Aussagen von Volkswagen sind die Aktien vorbörslich unter Druck geraten. Auf Tradegate verloren sie 1,6 Prozent auf 200,70 Euro im Vergleich zum XETRA-Schluss am Vortag. Auch die jüngst in den DAX aufgerückten Porsche-Aktien verloren 1,6 Prozent auf 91,88 Euro. Sie waren in den vergangenen Wochen gestiegen. Die beiden Aktien waren damit vorbörslich die größten Kursverlierer im DAX.

Ein Händler sprach mit Blick auf Volkswagen von "gemischten Zahlen". Schwach sei vor allem der freie Mittelzufluss. Dieser betrug im dritten Quartal im Autogeschäft netto minus drei Milliarden Euro. Auch hätten sich die Wolfsburger vorsichtiger zu den Auslieferungszahlen und zum Umsatz in diesem Jahr geäußert. Bei Porsche blieben derweil der Umsatz und das operative Ergebnis im dritten Quartal im Autogeschäft unter den Werten des Vorjahreszeitraums.

