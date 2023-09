VW-Aktien rutschen nach Verkaufsempfehlung ans Dax-Ende

Frankfurt (Reuters) - Nach einer Verkaufsempfehlung der UBS haben die Anleger am Freitag Volkswagen fallen gelassen.

Die Aktien des Autobauers gaben in der Spitze vier Prozent auf 108,54 Euro nach und markierten damit den tiefsten Stand seit April 2020. Im Dax waren die VW-Aktien die größten Verlierer. Die Analysten der UBS stuften die Titel auf "Sell" von "Neutral" herunter und setzten das Kursziel auf 100 (135) Euro herab. Aus ihrer Sicht ist Volkswagen auf globaler Ebene am stärksten von der Konkurrenz chinesischer Autohersteller bedroht. Der Gegenwind durch die chinesischen Elektroautos werde unterschätzt, hieß es in dem Kommentar.

Neben der Herunterstufung wirkt sich laut einem Händler aber auch die Ankündigung von Elektroautobauer Tesla, die Preise für einige seiner Modelle in China und den USA zu senken, negativ auf die VW-Aktie aus. Porsche, BMW und Mercedes Benz notierten mit Abschlägen zwischen drei und 1,4 Prozent ebenfalls im Minus.

