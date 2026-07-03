Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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03.07.2026 08:40:56
VW-Aufsichtsrätin: Werksschließungen keine Zukunftsstrategie
Vier Werken in Deutschland droht die Schließung. Weltweit sollen rund 100.000 Stellen gestrichen werdenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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