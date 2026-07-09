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09.07.2026 05:49:39

VW-Aufsichtsrat berät Sparpläne - IG Metall mit Aktionstag

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Begleitet von einem bundesweiten Aktionstag der IG Metall berät bei VW (Volkswagen (VW) vz) am Donnerstag der Aufsichtsrat über neue Sparpläne des Vorstands. Um 14.30 Uhr kommen die Mitglieder des Kontrollorgans in Wolfsburg zur nicht-öffentlichen Sitzung zusammen. Die IG Metall ruft zeitgleich zum Protest an allen Standorten auf. In Wolfsburg ist unmittelbar vor Beginn der Aufsichtsratssitzung eine Kundgebung geplant.

Mit den Aktionen reagiert die Gewerkschaft auf jüngste Berichte über verschärfte Sparpläne des Konzerns. Laut "Manager Magazin" könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken des VW-Konzerns in Deutschland droht demnach sogar die Schließung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm.

Bei der Aufsichtsratssitzung könnte es nun zu einem heftigen Schlagabtausch kommen. Arbeitnehmervertreter und das Land Niedersachsen stellen dort die Mehrheit, und auch das Land lehnt Werksschließungen ab. Niedersachsen ist mit 20 Prozent an VW beteiligt./fjo/DP/jha

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