Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
09.07.2026 05:49:39
VW-Aufsichtsrat berät Sparpläne - IG Metall mit Aktionstag
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Begleitet von einem bundesweiten Aktionstag der IG Metall berät bei VW (Volkswagen (VW) vz) am Donnerstag der Aufsichtsrat über neue Sparpläne des Vorstands. Um 14.30 Uhr kommen die Mitglieder des Kontrollorgans in Wolfsburg zur nicht-öffentlichen Sitzung zusammen. Die IG Metall ruft zeitgleich zum Protest an allen Standorten auf. In Wolfsburg ist unmittelbar vor Beginn der Aufsichtsratssitzung eine Kundgebung geplant.
Mit den Aktionen reagiert die Gewerkschaft auf jüngste Berichte über verschärfte Sparpläne des Konzerns. Laut "Manager Magazin" könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken des VW-Konzerns in Deutschland droht demnach sogar die Schließung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm.
Bei der Aufsichtsratssitzung könnte es nun zu einem heftigen Schlagabtausch kommen. Arbeitnehmervertreter und das Land Niedersachsen stellen dort die Mehrheit, und auch das Land lehnt Werksschließungen ab. Niedersachsen ist mit 20 Prozent an VW beteiligt./fjo/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
05:49
|VW-Aufsichtsrat berät Sparpläne - IG Metall mit Aktionstag (dpa-AFX)
|
08.07.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.07.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.07.26
|Was der Porsche- und Betriebsratschef zum Sparpaket sagen (dpa-AFX)