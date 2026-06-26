Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
26.06.2026 11:35:38
VW bestätigt: Arbeiten an Zukunftsplan für Neuaufstellung
WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW (Volkswagen (VW) vz) will sich vorerst nicht im Detail zu Berichten über verschärfte Sparpläne äußern. "Die zu Grunde liegenden Sachverhalte werden in den zuständigen Gremien besprochen und verabschiedet. Diesem Prozess werden wir nicht vorgreifen", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.
Zugleich bestätigte er: Der Konzernvorstand habe "in den vergangenen Monaten intensiv an einem Zukunftsplan für die Neuaufstellung des Unternehmens gearbeitet", so der Sprecher. "Es geht darum, das Unternehmen insgesamt effizienter und schlanker aufzustellen sowie technologische Synergiepotenziale konsequent zu nutzen."
Ziel sei eine "umfassende Transformation", so der Sprecher weiter. "Der gesamte Konzern - inklusive Marken und Gesellschaften - muss sich tiefgreifend verändern." Im nächsten Schritt solle dies nach Befassung des Aufsichtsrats in die Umsetzung gebracht werden. Details zu konkreten Maßnahmen nannte der Sprecher nicht.
Das "Manager Magazin" hatte zuvor berichtet, der Konzern wolle seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken in Deutschland drohe die Schließung. Die Pläne sollen dem Bericht zufolge am 9. Juli im Aufsichtsrat beraten werden./fjo/DP/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
26.06.26
|Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
26.06.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.06.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.06.26
|Volkswagen: Kann VW wirklich 100.000 Jobs streichen? Vier Szenarien (Spiegel Online)
|
26.06.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
26.06.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
26.06.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
26.06.26
|ROUNDUP/'MM': VW verschärft Sparkurs - Widerstand angekündigt (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,34
|-3,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.