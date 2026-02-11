Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
11.02.2026 08:30:00
VW-Betriebsrat: Anerkennungsprämie für Mitarbeiter gefordert
Der Kapitalfluss fiel 2025 bei VW besser aus als erwartet. Der Betriebsrat fordert deshalb eine Prämie für die Mitarbeiter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
