Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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17.07.2026 15:36:00

VW-Betriebsrat erhöht Druck: Blume soll auf Betriebsversammlungen sprechen

VW-Beschäftigte bangen um 50.000 Jobs, der Betriebsrat fordert Klarheit: Ende August muss sich VW-Chef Blume auf mehreren Versammlungen der Belegschaft stellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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