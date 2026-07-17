Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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17.07.2026 15:36:00
VW-Betriebsrat erhöht Druck: Blume soll auf Betriebsversammlungen sprechen
VW-Beschäftigte bangen um 50.000 Jobs, der Betriebsrat fordert Klarheit: Ende August muss sich VW-Chef Blume auf mehreren Versammlungen der Belegschaft stellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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