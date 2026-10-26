VW-Betriebsratschefin Cavallo nennt Auftritt von Audi-Chef bei Trump beschämend

Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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26.10.2026 08:18:00
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Der Auftritt gemeinsam mit US-Präsident Trump auf einer Wahlkampfbühne hat womöglich ein Nachspiel für Audi-Chef Wöllner. Betriebsratschefin Cavallo sieht darin einen klaren Verstoß gegen interne Richtlinien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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