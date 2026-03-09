Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
09.03.2026 05:56:38
VW-Betriebsratswahl beginnt - IG Metall will Spitze halten
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) beginnen heute die regulären Betriebsratswahlen in Wolfsburg und an weiteren Standorten. Die IG Metall mit Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo an der Spitze will ihre Führungsrolle verteidigen. Bei der letzten Wahl 2022 holte die IG-Metall-Liste in Wolfsburg 85,5 Prozent der Stimmen.
In Wolfsburg treten diesmal sechs Listen und ein Einzelbewerber für die 67 Sitze im Betriebsrat an. Zur Wahl aufgerufen sind mehr als 60.000 Menschen, die am größten VW (Volkswagen (VW) vz)-Standort arbeiten - fast die Hälfte der 130.000 VW-Beschäftigten in Deutschland. Bis Freitag können sie ihre Stimme abgeben. Erst danach wird ausgezählt.
Auch an den meisten anderen VW-Standorten in Deutschland sind die Beschäftigten diese Woche zur Stimmabgabe aufgerufen. Chemnitz und Hannover wählten bereits vergangene Woche./fjo/DP/zb
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|88,06
|-2,26%