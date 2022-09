VW-CEO Blume übernimmt AR-Vorsitz bei Softwaretochter Cariad

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Übernahme des CEO-Postens bei Volkswagen wird Oliver Blume auch den Aufsichtsratsvorsitz bei der Softwaretochter Cariad übernehmen. Zudem hat die Hauptversammlung Michael Steiner, Vorstand für Forschung und Entwicklung der Porsche AG, und Thomas Ulbrich, Vorstand für Technische Entwicklung der Marke Volkswagen, neu in den Aufsichtsrat bestellt, wie die Cariad SE mitteilte. Diese ersetzen Herbert Diess und Arno Antlitz, die Ende August 2022 aus dem Gremium ausgeschieden sind.

Der Cariad-Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern und setzt sich paritätisch aus Anteilseignervertretern und Arbeitnehmervertretern zusammen.

Die VW-Softwaretochter hatte zuletzt mit Verzögerungen zu kämpfen, was auch dem früheren CEO Diess vorgeworfen wurde. Blume soll sich als VW-Chef künftig neben Strategie nun vor allem um Cariad kümmern. Die Softwaretochter ist für den Wolfsburger DAX-Konzern von großer Bedeutung, da der Anteil an Software in künftigen Autos immer weiter steigt. Um hier eine hohe Wertschöpfung zu erzielen und mögliche Abhängigkeiten zu anderen Konzernen beispielsweise aus der IT-Branche zu vermeiden beziehungsweise möglichst gering zu halten, sollte Cariad einen Großteil der genutzten Software selbst entwickeln.

