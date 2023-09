VW-CEO: Mit neuer Plattform SSP von Beginn an Margenparität

MÜNCHEN (Dow Jones)--Volkswagen will mit der neuen Plattform für Elektrofahrzeuge (SSP) von Beginn an die gleiche Marge erzielen wie mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. "Wir werden mit SSP nahezu durchgängig Margenparität oder auch höhere Margen erzielen", sagte CEO Oliver Blume am Rande der IAA Mobility zu Journalisten. Bei den aktuellen Plattformen MEB plus und PPE werde das noch nicht bei allen Produkten der Fall sein, aber bei einem Teil der Produkte schon jetzt. Ein konkretes Jahr, wann alle Elektrofahrzeuge das gleiche Profitabilitätsniveau wie Verbrenner haben werden, lasse sich nicht nennen.

Einen ganz entscheidenden Vorteil für VW im zunehmenden Wettbewerb sieht Blume im Markenkern des Wolfsburger Konzerns. "Über Identitäten auch in Ländern schärfen wir unsere Marken", so Blume. Ganz besonders wichtig sei die Strategie von VW, eine "Ikonenstrategie" aufzubauen. "Wir haben Millionen von Fans auf der ganzen Welt, was eine große Möglichkeit ist, uns von anderen Herstellern abzuheben", ergänzte der Manager und verwies auf die Sportartikelindustrie, wo beispielsweise Adidas oder Nike bekannte Marken und Produkte aus den 1980er und 1990er Jahren heute wiederbelebten - und gute Geschäfte machen.

