Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
25.01.2026 14:04:00
VW-Chef Blume knüpft Investitionen an Entlastung bei Zöllen
Volkswagen will nur dann erneut in den Vereinigten Staaten investieren, wenn die Zölle sinken. Konzernchef Oliver Blume hält Projekte sonst nicht für finanzierbar. Das gelte auch für das geplante Audi-Werk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
