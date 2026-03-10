Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
10.03.2026 15:20:00
VW-Chef Blume kündigt radikale Kostensenkungen an
VW will mit einem neuen Transformationsplan bis 2030 auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren. Auch erneute Kostensenkungen sind geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
