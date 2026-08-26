Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.08.2026 14:50:38

VW-Chef Blume stellt sich einer verunsicherten Belegschaft

ZWICKAU (dpa-AFX) - Gemeinsam mit Beschäftigten von Zulieferern haben Dutzende Mitarbeiter von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) in Zwickau für eine Zukunft des Standortes demonstriert. Anlass ist der Besuch von VW (Volkswagen (VW) vz)-Chef Oliver Blume.

"Mama- Hast du in 5 Jahren noch Arbeit?" hieß es auf einem der Plakate, "Vereint für unsere Zukunft kämpfen" auf einem anderen. In der Belegschaft sei die Verunsicherung groß, sagte Betriebsratschef Mario Albert. Bei der Betriebsversammlung wolle er Blume an die Einhaltung der geltenden Verträge erinnern.

Hintergrund ist, dass der Konzern seinen aktuellen Sparkurs verschärfen und über die geplanten 50.000 Stellen in Deutschland hinaus weitere Jobs streichen will. Dabei sind auch Werksschließungen in Emden, Zwickau und Hannover sowie bei der Tochter Audi in Neckarsulm im Gespräch. Für die vier Werke gebe es derzeit noch keine "wettbewerbsfähige Belegung" für die 2030er Jahre, hatte Blume erklärt. "Unser Ziel ist es, in den nächsten 6 bis 12 Monaten belastbare Perspektiven für alle Standorte zu schaffen."

Betriebsratschef: Bisherige Sparziele am Standort erreicht

"Wir waren das einzige deutsche Werk 2025, das die Fabrikkostenziele erreicht hat", sagte Albert. "Und das werden wir auch 2026." Die Menschen vor Ort bräuchten eine Perspektive, mahnte er.

Die Auto-Fabrik in Zwickau ist bei Volkswagen Pionier der Elektromobilität. Seit 2020 werden dort ausschließlich Elektro-Fahrzeuge gebaut. Doch nachdem auch andere Standorte in diesen Sektor eingestiegen sind, ist die Auslastung in Zwickau gesunken - verbunden mit einem Abbau an Personal. So wird nur noch in zwei statt drei Schichten produziert. Nächstes Jahr soll eine der beiden Fertigungslinien komplett stillgelegt werden. Arbeiteten in dem Fahrzeugwerk zu Hochzeiten rund 11.000 Beschäftigte, sind es aktuell noch etwa 8.000.

Mit dem Motorenwerk in Chemnitz und der Gläsernen Manufaktur in Dresden hat Volkswagen zwei weitere Standorte in Sachsen. In Dresden werden bereits keine Fahrzeuge mehr produziert.

An der Autoproduktion hängen viele weitere Jobs bei Zulieferern. Das machte Marcel Kuczyk, Vize-Betriebsratsvorsitzender von Schnellecke Logistics in Glauchau, deutlich. Er war mit mehreren Kollegen ebenfalls ans Werkstor von VW gekommen, um sich für dessen Erhalt starkzumachen./hum/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
25.08.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Volkswagen Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 72,06 -1,50% Volkswagen (VW) AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen