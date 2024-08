VW-Chef im Interview: "Haben Sie noch Freunde, Herr Blume?"

Oliver Blume führt seit zwei Jahren sowohl den Volkswagen -Konzern als auch dessen Tochter Porsche. Kritik an der Doppelfunktion lässt er an sich abprallen. "Wir haben bis heute alles geliefert, was wir versprochen haben", sagt der Manager im Interview mit RTL/ntv. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV