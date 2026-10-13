Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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13.10.2026 15:20:11
VW-Chef mit mahnendem Appell: Für die deutsche Autobranche kommt es ganz dicke
Von BMW bis Volkswagen gehen die Auslieferungen zurück. Für viele dürfte es ein schmerzhaftes Jahresende werden. Lichtblicke in Europa und den USA gibt es kaum. VW-Chef Blume fordert daher Unterstützung von der Politik.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|Jefferies & Company Inc.
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