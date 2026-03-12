Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 10:37:38

VW-Chef schließt Änderungen beim VfL Wolfsburg nicht aus

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Inmitten der angekündigten Sparmaßnahmen des Volkswagen-Konzerns (Volkswagen (VW) vz) hat Vorstandschef Oliver Blume auch Veränderungen beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht ausgeschlossen. "Wir müssen auch beim VfL Wolfsburg Optimierungen angehen. Das machen wir aktuell schon, und wir werden am Saisonende alles auf den Prüfstand stellen. Ich denke, das ist nur gerecht, so etwas zu tun", sagte der VW-Chef RTL/ntv. Der Club ist eine 100-prozentige Tochter der Volkswagen AG. Änderungen an der Partnerschaft mit der deutschen Nationalmannschaft deutete Blume nicht an.

Der VW-Konzern hatte zuletzt das Ziel bekräftigt, bis 2030 Zehntausende Jobs zu streichen. "In Summe sollen im Volkswagen Konzern bis 2030 rund 50.000 Stellen in Deutschland wegfallen", hieß es im Geschäftsbericht des Konzerns.

Daneben erlebt der VfL Wolfsburg eine massive sportliche Krise, den Niedersachsen droht der Abstieg. Aktuell stehen sie auf einem direkten Abstiegsrang mit vier Punkten Abstand auf den Relegationsrang.

"Wir sind mit dem VfL Wolfsburg in einer kritischen Situation. Die Mannschaft ist besser als Ihr Tabellenplatz, wir haben viele Spiele auch sehr unglücklich verloren", sagte Blume. "Wir müssen jetzt positiv denken und werden uns dann zu einem gegebenen Zeitpunkt, wenn wir am Ende der Saison stehen, natürlich überlegen, wie es dort weitergeht. Der VfL Wolfsburg ist ein Volkswagen-Club und wird das auch in Zukunft bleiben", fügte er hinzu.

In der vergangenen Woche vollzog der Bundesliga-Meister von 2009 einen personellen Doppelwechsel. Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen wurden von ihren Aufgaben entbunden. Der frühere Wolfsburger Erfolgstrainer Dieter Hecking erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende und soll den Club vor dem Abstieg bewahren. Hecking war bereits von 2013 bis 2016 in Wolfsburg tätig und holte 2015 den DFB-Pokal./sfx/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
11.03.26 Volkswagen Neutral UBS AG
11.03.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
11.03.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Volkswagen Neutral UBS AG
10.03.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 91,04 -0,52% Volkswagen (VW) AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen