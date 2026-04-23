Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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23.04.2026 10:51:24
VW cuts China sales targets and margins
The downgrade reflects slower structural growth in the world’s largest car marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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24.04.26
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24.04.26
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|24.04.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
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|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
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|Volkswagen Sell
|UBS AG
|20.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
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|Bernstein Research
|15.04.26
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|UBS AG
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.