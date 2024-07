VW-Dachgesellschaft Porsche SE bestätigt Ergebnisprognose

STUTTGART (dpa-AFX) - Nach der Gewinnwarnung des Sportwagenbauers Porsche hat die VW (Volkswagen (VW) vz)-Dachgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil vz) (PSE) ihre Prognose für das laufende Jahr bestätigt. 2024 werde das Konzernergebnis nach Steuern weiterhin in einer Bandbreite von 3,5 bis 5,5 Milliarden Euro liegen, teilte PSE in der Nacht zum Dienstag mit. Die Annahme einer Nettoverschuldung zwischen 5,0 und 5,5 Milliarden Euro bleibe ebenfalls bestehen.

Die Porsche SE ist mit 12,5 Prozent unmittelbar an dem Sportwagenbauer beteiligt. Dazu kommt eine Beteiligung am Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern, der wiederum die Mehrheit an der Porsche AG (Porsche) hält. Das Ergebnis nach Steuern bei PSE wird maßgeblich beeinflusst von den beiden Kernbeteiligungen./nas/jha/