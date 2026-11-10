Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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10.11.2026 14:25:38
VW darf Europcar vollständig übernehmen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat die vollständige Übernahme des Autovermieters Europcar durch Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) genehmigt. Das Vorhaben werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die Brüsseler Behörde mit.
Volkswagen hatte Europcar 2022 zurückgekauft und das Unternehmen mit Sitz in Paris seitdem bereits mehrheitlich kontrolliert. Früher gehörte Europcar schon einmal zu VW (Volkswagen (VW) vz). Nun soll Europcar der Mitteilung zufolge unter alleinige Kontrolle des deutschen Automobilkonzerns gebracht werden.
Volkswagen wollte Europcar ausbauen und aus dem Autovermieter einen Anbieter für viele Mobilitätsdienste machen. So sollten Kunden Autos etwa über eine gemeinsame App mieten, abonnieren oder teilen können, von der klassischen Autovermietung bis zum Carsharing.
Bei größeren Übernahmen überprüft die Europäische Kommission, ob eine Übernahme den Wettbewerb in Europa schwächt. Sie kann zustimmen, Auflagen verlangen oder untersagen./tre/DP/stk
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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14:25
|VW darf Europcar vollständig übernehmen (dpa-AFX)
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12:26
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12:26
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09:28
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09:28
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06:00
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09.11.26
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,90
|-0,94%
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