Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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24.11.2026 05:49:41
VW-Dieselaffäre: Letzter größerer Betrugsprozess beginnt
BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Mit sieben ehemaligen VW (Volkswagen (VW) vz)-Führungskräften und Mitarbeitern des Konzerns beginnt am Landgericht Braunschweig (9.30 Uhr) der fünfte Betrugsprozess zur Dieselaffäre. Mehr als elf Jahre nach der Aufdeckung der Abgasmanipulationen ist es der Auftakt für das letzte größere Strafverfahren zu dem Komplex in Braunschweig.
Den Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, in leitenden Positionen trotz Kenntnis von der illegalen Abschalteinrichtung pflichtwidrig die weitere Herstellung und Vermarktung der Fahrzeuge nicht unterbunden zu haben. Betroffen sind nach Angaben des Gerichts mehr als neun Millionen Fahrzeuge. Für die Verhandlung wurden mehr als 150 Termine bis Dezember 2028 anberaumt.
2025 hatte das Gericht nach fast vier Jahren Prozess vier frühere VW-Führungskräfte wegen Betrugs schuldig gesprochen. Zwei Angeklagte sollen mehrjährige Haftstrafen antreten, zwei Ex-Mitarbeiter erhalten Bewährung. Gegen das Urteil ist Revision eingelegt, es ist nicht rechtskräftig. Nach dem Auftakt am Dienstag werden vier Prozesse in Braunschweig parallel verhandelt./bch/DP/stk
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