Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

01.12.2025 12:19:38

VW-Finanzsparte bekommt neuen Chef

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Bei der VW-Tochter Volkswagen Financial Services AG (VWFS) kommt es an der Spitze zu einem Wechsel. Anthony Bandmann werde Anfang 2026 den Vorstandsvorsitz des Finanzdienstleisters von Christian Dahlheim übernehmen, wie die Volkswagen Financial Services AG am Montag in Braunschweig mitteilte. Bandmann ist bei der VW-Tochter seit Oktober 2021 als Vorstand für Vertrieb und Marketing zuständig. Der scheidende Dahlheim wird neuer Unternehmenschef beim niederländischen Mobilitätsunternehmen Pon Holdings mit weltweit rund 10.000 Mitarbeitern.

"Mit Anthony Bandmann übernimmt ein erfahrener Topmanager mit großer Vertriebs-, Finanzdienstleistungs- und Bankexpertise den Vorstandsvorsitz der Volkswagen Financial Services AG", sagte VWFS-Aufsichtsratschef Arno Antlitz, der auch Finanzchef der Volkswagen AG ist. Über einen Nachfolger für den Vorstandsposten von Bandmann will das Unternehmen "zu gegebener Zeit" informieren./mne/err/stk

