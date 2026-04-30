Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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30.04.2026 08:47:00
VW-Gewinn bricht im ersten Quartal um 28 Prozent ein
Kriege, die Konkurrenz aus China und die Zölle in den USA setzen dem VW-Konzern weiter zu: Der Gewinn ist im ersten Quartal erneut deutlich gesunken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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