Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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28.08.2026 16:23:00

VW ID. California Cruise: Der ID. Buzz bekommt kleines Bett

VW stellt auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2026 den ID. California Cruise vor. Ab 60.761 Euro bekommt man jetzt einen ID. Buzz Pro mit Schlafmöglichkeit Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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27.08.26 Volkswagen Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
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Volkswagen (VW) AG Vz. 77,04 3,27% Volkswagen (VW) AG Vz.

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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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