Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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28.08.2026 16:23:00
VW ID. California Cruise: Der ID. Buzz bekommt kleines Bett
VW stellt auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2026 den ID. California Cruise vor. Ab 60.761 Euro bekommt man jetzt einen ID. Buzz Pro mit Schlafmöglichkeit Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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28.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
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28.08.26
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28.08.26
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28.08.26
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28.08.26
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|Volkswagen Neutral
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|14.08.26
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|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
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|77,85
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