Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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19.10.2026 13:42:00
VW ID. Cross mit 37-kWh-Akku: Vorverkauf ab 27.995 Euro gestartet
Volkswagen bietet das Kompakt-SUV ID. Cross jetzt mit LFP-Batterie an. Die Basis kostet 27.995 Euro, die 324 Kilometer WLTP gelten nicht für jede Version.
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