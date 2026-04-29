Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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29.04.2026 12:00:00

VW ID. Polo: Mehr Kofferraum als der Golf, weniger Reichweite als die Konkurrenz

Der ID. Polo verkörpert alle Tugenden, die den Golf groß gemacht haben. Er wird seinen Weg wohl machen, sofern die Kunden bereit sind, ein Nicht-SUV zu kaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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