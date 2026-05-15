Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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15.05.2026 13:25:00
VW ID. Polo GTI vorgestellt: Der Erste seiner Art
VW erweitert die ID.-Familie erstmals um einen GTI. Mit 166 kW, adaptivem Fahrwerk und allerlei Zutaten soll der ID. Polo GTI die Tradition fortführen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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