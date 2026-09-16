Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
16.09.2026 12:15:00
VW ID.3 GTI vorgestellt: Coole Optik, keine Mehrleistung
Ab dem kommenden Jahr bietet VW einen ID.3 mit dem traditionsreichen Label GTI an. Das bringt ein anderes Design mit, nicht aber mehr Leistung.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
16.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
16.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|78,52
|-2,94%
|Volkswagen (VW) St.
|79,05
|-2,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Fokus: ATX und DAX schließen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten aufwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.