Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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28.04.2026 10:08:00
VW ID.3 überholt Tesla Model Y als meistzugelassenes E-Auto in Deutschland
Das häufigste Elektroauto auf deutschen Straßen heißt VW ID.3. Nach aktuellen Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hat es das Tesla Model Y überrundet. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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