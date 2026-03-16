Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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16.03.2026 12:31:00
VW ID.Cross: Kleines E-SUV startet bei rund 28.000 Euro
Die Premiere des ID.Cross steht bevor. Das Basismodell des kleinen elektrischen SUV soll für rund 28.000 Euro angeboten werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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