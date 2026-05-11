Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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11.05.2026 06:47:00
VW in Zwickau: Dirk Panter schlägt chinesische Partner für Volkswagen-Werk vor
Das Volkswagen-Werk in Zwickau für vollelektrische Autos leidet unter schlechter Auslastung. Um einen weiteren Stellenabbau zu verhindern, bringt Sachsens Wirtschaftsminister nun ein Joint Venture ins Spiel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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