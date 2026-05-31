Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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31.05.2026 18:06:00
VW kappt mit API-Änderung Besitzern Zugriff auf eigene Fahrzeugdaten
VW hat in dieser Woche eine API geändert, wodurch Nutzer über Drittanbieter-Tools nicht mehr an ihre Daten kamen. Netzdienliches Laden wird erschwert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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