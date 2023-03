VW könnte Batteriewerk statt in Osteuropa in USA bauen - Agentur

Von Brian Swint

LONDON (Dow Jones)--Volkswagen könnte seine Pläne für eine Batteriefabrik in Osteuropa angesichts der hohen Subventionen in den USA überdenken. Es sei möglich, dass sich der Konzern für Nordamerika als Standort entscheide, weil er dort bis zu 10 Milliarden US-Dollar an Subventionen erhalten könnte, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, zitiert die Agentur einen Sprecher.

Volkswagen reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Die USA bieten unter dem Inflation Reduction Act hohe Subventionen in Form von Steuervorteilen, damit Unternehmen ihre Produktion im Land halten oder wieder zurückverlagern. Elektroautos kommen etwa für Steuervorteile in Frage, wenn ein bestimmter Anteil der Batteriematerialien aus den USA stammt und 50 Prozent der Bauteile im Land bezogen werden oder aus einem Land, das ein Freihandelsabkommen mit den USA unterhält.

