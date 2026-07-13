Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Absatz gestiegen
|
13.07.2026 11:27:00
VW-Konkurrent Stellantis fasst wieder Fuß: Aktie gefragt
Der Konzern mit italienischen, französischen und amerikanischen Wurzeln (unter anderem Fiat, Peugeot, Chrysler) war auf seinem lukrativsten Markt USA in den vergangenen Jahren in schwere Bedrängnis geraten. Neben hausgemachten Problemen von zu hoher Produktion und Preisverfall prasselten auch die politische Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump bei Elektroautos auf den Anbieter ein, der vor allem wegen hoher Abschreibungen auf eingestellte Plattformen und Modelle vergangenen Jahr einen Rekordverlust von 22,3 Milliarden Euro schrieb.
Der neue Chef Antonio Filosa setzt in den USA nun wieder verstärkt auf Verbrennerantriebe bei den großen SUVs und Pickups der Marken wie Ram und Jeep. Überhaupt konzentriert er fortan die meisten Investitionen auf die Kernmarken Jeep, Ram, Peugeot und Fiat. Die Europasparte des VW (Volkswagen (VW) vz)-Rivalen soll insgesamt schrumpfen, die Produktionskapazitäten werden gekürzt.
Die Stellantis-Aktie notiert in Paris zeitweise 0,34 Prozent höher bei 4,8575 Euro.
/men/mis
AMSTERDAM (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
09:43
|Stellantis-Absatz im 2Q von Wachstum in Nordamerika getrieben (Dow Jones)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.07.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
10.07.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
09.07.26
|Euronext-Handel: CAC 40 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
09.07.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 am Nachmittag stärker (finanzen.at)