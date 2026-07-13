Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Absatz gestiegen 13.07.2026 11:27:00

VW-Konkurrent Stellantis fasst wieder Fuß: Aktie gefragt

VW-Konkurrent Stellantis fasst wieder Fuß: Aktie gefragt

Der Autokonzern Stellantis hat sich im zweiten Quartal nach dem Einbruch der Verkaufszahlen wieder berappelt.

So stieg der Absatz gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum insgesamt um 10 Prozent auf 1,6 Millionen Fahrzeuge, wie die Opel-Mutter am Montag in Amsterdam auf Basis vorläufiger Schätzungen mitteilte. Vor allem ein dickes Plus in Nordamerika von 38 Prozent sorgte für den Aufschwung. Insbesondere neue oder aufgefrischte Modelle mit weiteren Antriebsvarianten seien bei den Kunden gut angekommen, hieß es. Im stückzahlenmäßig größten Markt Europa ging es um 5 Prozent nach oben.

Der Konzern mit italienischen, französischen und amerikanischen Wurzeln (unter anderem Fiat, Peugeot, Chrysler) war auf seinem lukrativsten Markt USA in den vergangenen Jahren in schwere Bedrängnis geraten. Neben hausgemachten Problemen von zu hoher Produktion und Preisverfall prasselten auch die politische Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump bei Elektroautos auf den Anbieter ein, der vor allem wegen hoher Abschreibungen auf eingestellte Plattformen und Modelle vergangenen Jahr einen Rekordverlust von 22,3 Milliarden Euro schrieb.

Der neue Chef Antonio Filosa setzt in den USA nun wieder verstärkt auf Verbrennerantriebe bei den großen SUVs und Pickups der Marken wie Ram und Jeep. Überhaupt konzentriert er fortan die meisten Investitionen auf die Kernmarken Jeep, Ram, Peugeot und Fiat. Die Europasparte des VW (Volkswagen (VW) vz)-Rivalen soll insgesamt schrumpfen, die Produktionskapazitäten werden gekürzt.

Die Stellantis-Aktie notiert in Paris zeitweise 0,34 Prozent höher bei 4,8575 Euro.

/men/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com

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