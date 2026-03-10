Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
10.03.2026 10:01:39
VW-Konzern bekräftigt: 50.000 Jobs fallen bis 2030 weg
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern hat das Ziel bekräftigt, bis 2030 Zehntausende Jobs zu streichen. "In Summe sollen im Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) Konzern bis 2030 rund 50.000 Stellen in Deutschland wegfallen", heißt es im Geschäftsbericht des Konzerns. Das Ziel hatte der Konzern bereits ab Ende 2024 in Tarifeinigungen bei den einzelnen Marken genannt.
35.000 Stellen fallen allein bei der Kernmarke Volkswagen Pkw weg. Weitere kommen bei Audi und Porsche hinzu: Bei Audi sollen bis 2029 bis zu 7.500 Stellen wegfallen, bei Porsche bisherigen Plänen zufolge 3.900 Stellen inklusive Leiharbeitern. Der Abbau soll vor allem über Altersteilzeit und Abfindungen erfolgen. Betriebsbedingte Kündigungen wurden dabei ausgeschlossen./fjo/DP/men
