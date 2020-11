VW-Konzern liefert im Oktober wieder weniger Fahrzeuge aus - VW-Aktie dennoch fester

Die Auslieferungen des weltgrößten Autoherstellers sanken im Oktober um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie VW am Freitag mitteilte. Insgesamt konnten etwas mehr als 903 000 Fahrzeuge ausgeliefert werden. Zuvor hatte sich das von der Corona-Krise belastete Geschäft im September etwas gefangen, als die VW-Gruppe zwischenzeitlich 3,3 Prozent mehr Autos absetzte.

Auch der besonders wichtige Markt China schwächelte erneut, hier wurde der Konzern im Oktober 3,3 weniger Autos los. In Nordamerika lag das Minus bei 9,8 Prozent, in der Heimatregion Westeuropa bei 6,4 Prozent. Seit Jahresbeginn liegen die Konzernverkäufe um 17,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres, in den westeuropäischen Märkten um mehr als ein Viertel.

Unter den einzelnen Marken konnte besonders AUDI seinen Aufwärtstrend fortsetzen, die Ingolstädter lieferten im abgelaufenen Monat 9,8 Prozent mehr Wagen aus als im Oktober 2019. Außer den Luxusablegern Bentley, Bugatti und Lamborghini rutschten aber alle anderen Marken ab, so etwa die Kernmarke VW Pkw um 7,4 Prozent, Porsche um 8,8 und Seat um 11,4 Prozent. Die leichten Nutzfahrzeuge setzen über ein Zehntel weniger Exemplare ab als vor einem Jahr.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,73 Prozent höher bei 151,56 Euro.

/men

WOLFSBURG (dpa-AFX)