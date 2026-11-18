"Wir sind dort im Moment in intensiven Gesprächen", sagte der Manager dem NDR. Man habe sich einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten für die Lösung gegeben.

Klarheit sollen die mehr als 40.000 Beschäftigten in Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm "allerspätestens" im Sommer haben. Sein Ehrgeiz sei, das schneller hinzubekommen: "Für mich zählt dort jeder Monat, den wir früher dran sind, um der Mannschaft dort eine Richtungsweisung zu geben".

VW und Audi seien dabei, Lösungen zu entwickeln, sagte Blume. Er bringe sein persönliches Know-how ein. "Da zählt jetzt jeder kreative Vorschlag, den wir dort entwickeln". Blume hat seine Karriere in dem Bereich aufgebaut. Vor seiner Zeit als VW-Chef war er unter anderem Produktionsvorstand bei Porsche und später auch für die Konzernproduktion der Wolfsburger zuständig.

Ob für die vier Standorte auch eine Rüstungsproduktion wie in Osnabrück in Betracht kommen könnte, prüfe man "im Moment ergebnisoffen". Man habe einen großen "Handwerkskasten" und schaue sich die Strukturen eines Werkes und den Aufbau des Personals nun sehr genau an. "Und dann werden wir für jedes Werk sehr spezifisch entscheiden, was wir dort machen", sagte Blume.

Zukunft der Werke ungewiss

Der Konzernvorstand sieht aktuell keine wettbewerbsfähige Folgebelegung für die VW-Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie den Audi-Standort in Neckarsulm über die Jahre 2031 bis 2034 hinaus. Der Aufsichtsrat hatte die Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Führung zuletzt damit beauftragt, bis Ende Juni 2027 ein Konzept für eine wettbewerbsfähige europäische Produktionsstruktur vorzulegen.

Aktuell hat der Autobauer in Europa nach eigenen Angaben eine Überkapazität von 500.000 Fahrzeugen. Für die vier bedrohten Werke werden "parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft", hieß es Anfang September nach einer wegweisenden Sitzung der VW-Aufseher. Blume hatte in den vergangenen Monaten mehrfach betont, dass er "intelligente Lösungen" einer Schließung von Werken vorzieht.

Tarifverhandlungen stehen an

Höchstwahrscheinlich wird die Zukunft der Werke auch zum Thema der VW-Tarifrunde. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Entgelt, der Autobauer will hingegen über den Abbau von weiteren 12.000 Stellen und Kostensenkungen verhandeln. Die Gespräche beginnen am kommenden Dienstag in Emden.

Eine Einschätzung dazu, wie lange die Verhandlungen dauern könnte, gab der VW-Vorstandschef nicht ab. "Wann genau am Ende das Ergebnis kommt, steht nicht in meiner Macht", sagte Blume. Das hänge davon ab, "wie ambitioniert die Tarifparteien dort rangehen".

Auch wie stark mögliche Warnstreiks VW treffen könnten, ließ er offen: "Es ist üblich, dass in solchen Tarifverhandlungen, wie man das aus der Vergangenheit auch kennt, unterschiedliche Positionen stehen. Da wird dann auch hart gerungen". Er persönlich setze darauf, dass dabei für den Standort Deutschland ein positives Ergebnis herauskommen werde.

Die VW-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 1,09 Prozent im Minus bei 65,58 Euro.

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WOLFSBURG (dpa-AFX)