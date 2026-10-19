Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
19.10.2026 19:15:00
VW-Krise: Warum ein Bruch mit der IG Metall riskant wäre
Volkswagen will Löhne und Gehälter bis 2030 einfrieren. Die Krise scheint manchem Manager eine gute Gelegenheit, die Macht der Arbeiter bei Europas größtem Autobauer zu brechen. Die Folgen wäre fatal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
19.10.26
|VW-Krise: Warum ein Bruch mit der IG Metall riskant wäre (Spiegel Online)
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
19.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
|
19.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|ROUNDUP/IG Metall: VW plant Einfrieren der Gehälter bis 2030 (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|68,45
|-0,22%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,78
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.