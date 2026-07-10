Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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10.07.2026 06:58:09
VW lässt die wichtigsten Fragen zu Jobabbau und Werksschließungen offen
Der Volkswagen-Chef will den Konzern mit einem "Zukunftsplan" retten. Das Land Niedersachsen sieht in möglichen Werksschließungen jedoch "keine Zukunftsstrategie"Weiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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