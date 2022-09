VW liegen 12.500 Vorbestellungen für Elektrobulli ID.Buzz vor

HANNOVER (Dow Jones)--Vor der am Dienstag in Hannover beginnenden IAA Transportation liegen Volkswagen bereits 12.500 Vorbestellungen für den neuen Elektrobulli VW ID.Buzz vor.

"Und das, ohne das einer der Kunden das Fahrzeug beim Handel überhaupt gesehen oder angefasst hat oder gar damit fahren konnten. Das ist schon erstaunlich. Und rund die Hälfte der Vorbestellungen, mehr als 6.000, entfällt auf den ID.Buzz Cargo", sagte VW-Nutzfahrzeuge-Chef Carsten Intra im Interview mit der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Die Lieferzeit betrage derzeit etwa sechs Monate: "Wir sind jetzt beim Liefertermin schon bei Ende des ersten Quartals, März oder April 2023." Die Jahresproduktion sei quasi schon vergriffen und über dieses Jahr hinaus ausverkauft. "Von den rund 15.000 Fahrzeugen, die wir 2022 bauen werden, können ja nicht alle sofort an die Kunden ausgeliefert werden. Wir müssen zunächst die Händler bestücken. Die ersten 6.000 Fahrzeuge gehen also in die Showrooms, danach kommen die Kundenfahrzeuge", kündigte Intra an.

Derzeit würden im Hochlauf 100 Autos pro Tag gefertigt, Ende des Jahres sollen es gut 200 sein. "Und im nächsten Jahr werden wir das dann richtig hochfahren", kündigte Intra an. "Richtung 100.000 sollte es schon gehen." Neue Märkte schaue man sich intensiv an: "Wir haben vom Konzern die Freigabe bekommen, dass wir mit dem ID.Buzz im Prinzip in jeden Markt gehen können, in dem schon die ID-Familie vertreten ist. Und da sind schon einige spannende Länder dabei. Japan etwa, Thailand oder Malaysia. Und auch China schauen wir uns gerade an."

Angesichts der Nachfrage sei auch der Porsche-Rückzug aus dem Artemis-Projekt, das ebenfalls in Hannover gefertigt werden soll, verkraftbar. "Was Porsche angeht: Wenn Sie mich heute fragen, bin ich da gar nicht mehr so unglücklich drüber. Wenn der ID.Buzz so hochläuft, wie wir es planen, und wir vielleicht wirklich nochmal die Kapazität erhöhen müssen, dann werden wir froh sein, dass wir hier dafür die Flächen haben", unterstrich der VWN-Chef.

