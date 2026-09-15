Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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15.09.2026 11:29:00
VW Mission Efficiency erreicht 6,89 kWh/100 km
VW zeigt mit dem Mission Efficiency eine serienbasierte Studie mit cW 0,158 und unter 7 kWh/100 km Verbrauch. Eine Serienproduktion ist nicht beabsichtigt.
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