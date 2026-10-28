Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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28.10.2026 11:32:00
VW reagiert auf Absatzschwäche mit neuer China-Exportstrategie
Volkswagen betonte in China lange, für den chinesischen Markt zu produzieren. Seine China-Autos exportieren wollte VW bislang nicht. Doch das ändert sich jetzt.
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