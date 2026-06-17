Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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17.06.2026 06:00:34
VW resorts to sealed bids to avoid conflicts in $10bn engines sale
German carmaker moves to counter fears EQT has edge after teaming up with major shareholdersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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