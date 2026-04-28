Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|
28.04.2026 15:16:40
VW ruft 39.000 Taos-SUVs in den USA wegen Brandrisikos zurück
Von Connor Hart
DOW JONES--Volkswagen ruft fast 39.000 Fahrzeuge des Modells Taos wegen eines möglichen Problems mit dem Kraftstofftank zurück. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA teilte mit, dass sich der Kraftstoffdrucksensor bei einem Auffahrunfall vom Kraftstofftank lösen oder abtrennen könnte. In einem solchen Fall könnte das Fahrzeug dann nach einem Überschlag Kraftstoff verlieren, wodurch das Brandrisiko steige. Der Rückruf betrifft die Crossover-SUVs vom Modell Taos, die zwischen 2025 und 2026 hergestellt wurden. Um das Problem zu beheben, werden die Händler laut NHTSA kostenlos eine Verlängerung des Kabelbaums für den Kraftstoffdrucksensor installieren.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/hab
(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2026 09:16 ET (13:16 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Volkswagen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.04.26
|Volkswagen-Aktie im Plus: VW beendet vorerst ID.4-Fertigung in den USA (Dow Jones)
|
25.03.26
|Volkswagen-Aktie legt zu: Diskussion über Umstellung auf Verteidigungstechnik (Dow Jones)
|
09.03.26
|Ausblick: Volkswagen gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.02.26
|Erste Schätzungen: Volkswagen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|Volkswagen-Aktie nahezu unbewegt: Bericht über weiteres Sparpaket bis 2028 (finanzen.at)
|
20.01.26
|TRATON-Aktie unter Druck: Volkswagen-Lkw-Tochter mit weniger Absatz in 2025 (Dow Jones)
|
13.01.26
|VW-Aktie sinkt: Volkswagen kämpft 2025 mit sinkendem Absatzvolumen (Dow Jones)
Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.