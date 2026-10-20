Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
20.10.2026 16:25:06
VW ruft weltweit fast 72.700 E-Autos wegen Batteriemängeln zurück
Fehlerhafte Hochvolt-Zellen können im Extremfall einen Brand auslösen. Betroffen sind in Österreich rund 850 Fahrzeuge. Bis zur Prüfung in der Werkstatt dürfen Halter nur bis 80 Prozent ladenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|69,60
|1,46%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|70,02
|1,66%
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