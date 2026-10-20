Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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20.10.2026 18:43:00
VW ruft weltweit mehr als 70.000 E-Autos zurück
Volkswagen ID-Familie auf einem asphaltierten Platz" />
Der Rückruf von Millionen Fahrzeugen wegen einer Schraube liegt noch nicht lange zurück. Nun muss Volkswagen erneut einen Mangel beheben – bei E-Autos.
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