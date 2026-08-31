Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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31.08.2026 18:15:00
VW sieht für Werk in Hannover bislang keine Nachfolgeproduktion - Gewerkschaft gibt sich kampfbereit
Die Fronten bei Volkswagen sind verhärtet. Tausende Beschäftigte verfolgen eine Sonderversammlung im VW-Werk Hannover. Betriebsrat und IG Metall pochen auf bestehende Zusagen – und erhöhen den Druck.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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