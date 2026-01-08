Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Ruhetag vorgezogen
|
08.01.2026 15:13:00
VW stoppt wegen Sturmtief Elli am Freitag die Produktion in Emden - Aktie tiefer
Beide Schichten würden entfallen, die Bänder für einen Tag stillstehen, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. Zuvor hatte die "Nordwest-Zeitung" berichtet. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden.
Grund sei die sich abzeichnende Wetterlage und daraus folgende Probleme für Mitarbeiter und Lieferketten. In Emden werden die Elektromodelle ID.4 und ID.7 gebaut.
An allen anderen VW-Standorten werde die Produktion "nach jetzigem Strand" normal laufen, fügte der Sprecher hinzu. Das gelte auch für das Stammwerk in Wolfsburg. Osnabrück und Zwickau seien derzeit ohnehin noch in der Produktionspause zum Jahreswechsel.
Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,96 Prozent tiefer bei 100,20 Euro.
/fjo/DP/men
EMDEN (dpa-AFX)
Bildquelle: pokchu / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com,FotograFFF / Shutterstock.com
